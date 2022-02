Videoplattform TikTok arbeitet stetig daran, seine Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern. Erst kürzlich wurden die Richtlinien angepasst, um strenger gegen Inhalte mit gefährlichen Challenges, Deadnaming, Conversion Therapy und Essstörungen vorgehen zu können. Jetzt geht es abermals um den Schutz junger User: Altersbeschränkungen für Videos sollen verhindern, dass Jugendliche TikToks angezeigt bekommen, deren Inhalt sich an ein erwachsenes Publikum richtet, wie Protocol berichtet.

Aktuell handelt es sich bei dem Vorhaben noch um einen Test. Videos werden nach dem in den USA gängigen Rating-System eingeordnet und eingeschränkt. User bekommen keine Information über die Altersfreigabe der TikToks, stattdessen geschieht der Prozess hinter den Kulissen. Demnach sollen dann nur geeignete Videos in das Feed der jungen User gespielt werden. Das Rating-System ähnelt der deutschen FSK-Beschränkung:

Da TikToks Richtlinien vorsehen, dass User nicht jünger als 13 sein dürfen und die Accounts von Kindern auch regelmäßig gelöscht werden, zumindest wenn sich auf deren Alter schließen lässt, soll die Altersbeschränkung vor allem Jugendliche schützen. Creator sollen künftig auch selbst einstellen können, ob ihre Videos bestimmten Altersgruppen nicht angezeigt werden sollen und sich eher an erwachsenes Publikum richten. Tracy Elizabeth, Global Issue Policy Lead bei TikTok, erklärt:

When the system is fully launched, content that we’ve identified as containing overtly mature themes could be restricted from teens. And for content that has less overtly mature themes, or even just less mature themes, our community members are going to be able to choose from the comfort zones or content maturity that they would prefer to skip. We are drawing upon the types of content rating standards and maturity ratings expectations that regulators across the globe already have in place. So we’re learning from them in order to make that type of approach applicable to our unique platform.