Facebook macht’s vor, Twitter macht’s nach: Die Social-Media-Plattform löscht nun sämtliche Inhalte, die den Holocaust leugnen. Gegenüber dem News-Portal Bloomberg sagte ein Sprecher des Unternehmens, dass alle Inhalte, die grausame und gewalttätige historische Ereignisse infrage stellen, entfernt werden. Darunter würden auch Posts von Holocaust-Leugnenden fallen. Anders als Facebook hat Twitter keine separaten Richtlinien zum Umgang mit derartigem Content. Allerdings würden Posts, in denen behauptet wird, dass die Gräueltaten des Holocausts nicht stattgefunden haben, unter die Hateful Conduct Policies Twitters fallen. In einem Statement des Social-Media-Konzerns heißt es:

We strongly condemn anti-semitism, and hateful conduct has absolutely no place on our service. We also have a robust ‘glorification of violence’ policy in place and take action against content that glorifies or praises historical acts of violence and genocide, including the Holocaust.