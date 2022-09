Der Bericht von TikTok zum zweiten Quartal enthält Daten zu dem Moderationsvorgehen der Entertainment App und zeigt, wie viele Videos wegen Verstößen entfernt wurden. Laut des Quartalsberichts musste die ByteDance-Tochter zwischen April und Juni dieses Jahres über 113 Millionen Videos entfernen. Die Anzahl klingt, vor allem, wenn man den Gesamtkontext betrachtet, sehr groß. Doch die gelöschten TikToks stellen nur ein Prozent aller Inhalte dar, die während des untersuchten Zeitraums auf der Plattform veröffentlicht wurden.

Allerdings ist die Anzahl der Inhalte auf TikTok, die gegen Richtlinien der Plattform verstoßen haben, im Vergleich zum Anfang des Jahres gestiegen, wenn auch nur leicht. Zudem dürfte die Dunkelziffer der Videos, die gegen geltende Richtlinien verstoßen, aber nicht entfernt wurden, womöglich deutlich höher sein.

44 Prozent der entfernten Videos verletzten die Richtlinien zum Schutz von Minderjährigen. Weitere Gründe für Entfernungen sind dem Bericht zufolge das Präsentieren von illegalen Aktivitäten und regulierten Waren sowie Nacktheit und Sex in den betroffenen Videos.

Viele der Inhalte auf TikTok, die in den vergangenen Quartalen entfernt wurden, werden durch automatisierte Systeme der Plattform kontrolliert und im Fall eines Verstoßes dementsprechend behandelt. Im vergangenen Quartal konnten so rund 48 Millionen Videos, die gegen Richtlinien verstoßen, von TikTok verbannt werden. Außerdem waren laut eigener Angaben fast 96 Prozent der Videos im Demonstrationszeitraum entfernt worden, bevor Nutzer:innen diese meldeten.

Die ByteDance-Tochter erklärte, dass das Unternehmen auf automatisierte Tools und menschliche Überprüfung setzt, um Inhalte sichten zu können, die gegen die Richtlinien verstoßen. In dem Bericht heißt es konkret:

Leveraging machine learning has been especially impactful when it comes to our countering harmful misinformation. We expanded our capacity to iterate rapidly on our systems given the fast changing nature of misinformation, especially during a crisis or event (e.g. the war in Ukraine or an election).