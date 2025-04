Die Default-Teen-Konten, die Instagram seit einigen Monaten als zentrales Schutzmoment für junge User einsetzt, werden in den USA, im Vereinigten Königreich, in Kanada und Australien ab dem 15. April auch auf Facebook und Instagram zum Standard für User unter 16 Jahren. Bald darauf sollen dann in weiteren Regionen auf diesen Plattformen die vergleichsweise jungen Regeln für Teenager gelten.

Auf Instagram haben sich diese schon etabliert. Weltweit hat Meta bereits über 54 Millionen Jugendliche auf diese Konten umgestellt. Nach Angaben von Instagram behalten 97 Prozent der 13- bis 15-jährigen Teens die Sicherheitseinstellungen bei, die sie zusammen mit einem Elternteil in der Elternaufsicht anpassen können. Alle Informationen zu Teen-Konten sind im Instagram-Leitfaden für Eltern zu finden. Seit 2022 gibt es in Deutschland den Familienbereich auf der Plattform.

Jetzt kommen zwei neue Kern-Features zum Schutz der Teenager auf Instagram hinzu:

Instagram Lives werden für Teen-Konten standardmäßig deaktiviert. User unter 16 Jahren können nur mit Erlaubnis einen Livestream starten.

Die Erkennung von Nacktaufnahmen in Chats kann nur gemeinsam mit einem Elternteil in der Elternaufsicht deaktiviert werden. Bilder in Direktnachrichten, die Instagram – on device – als Nacktaufnahmen erkennt, werden bereits standardmäßig verpixelt.

Ein Regler schützt Jugendliche per Default vor Nacktaufnahmen und macht Livestreams nur mit Erlaubnis möglich, © Meta

Die Funktionen sollen in den kommenden Monaten eingeführt werden. Insgesamt bietet Meta bereits zahlreiche Features zum Schutz junger User, etwa das temporäre Ausschalten von Benachrichtigungen. Dabei gibt der Konzern an, dass die Funktionen sehr gut angenommen werden. Zugleich können junge User diese Sicherheitsvorkehrungen ebenso umgehen und sind dann den facettenreichen Gefahren auf der Plattform – von Diskriminierung über Sexualisierung und Fake News bis hin zu toxischen Beauty-Idealen und politischer Einflussnahme – ausgesetzt. Grundsätzlich dürfen User erst ab 13 Jahren Metas Dienste nutzen. Realiter werden auch viele jüngere User aus der Plattform aktiv sein.