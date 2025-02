Der Tech Player Meta Meta sieht sich gezwungen, seinen bislang abgeschotteten Facebook Marketplace für konkurrierende Anbieter:innen von Kleinanzeigen zu öffnen. Seitdem können externe Kleinanzeigenplattformen gegen Gebühr ihre Inserate dort platzieren.

Diese Entwicklung geht unter anderem aus einem Bericht auf Heise und einem Bloomberg-Artikel hervor und ist eine direkte Reaktion auf eine Kartellstrafe der EU-Kommission in Höhe von 798 Millionen Euro.

Die europäischen Wettbewerbshüter:innen hatten im November festgestellt, dass Meta seinen eigenen Kleinanzeigendienst unrechtmäßig bevorzugt und damit Konkurrent:innen benachteiligt habe. Doch Metas Herausforderungen beschränken sich nicht nur auf den Wettbewerb mit anderen Tech-Größen, sondern auch auf den Bereich Werbung. In den USA hat der Konzern neue Richtlinien eingeführt, die es ermöglichen, Anzeigen neben Inhalten zu platzieren, die zuvor als problematisch galten. Diese Änderung stellt Marken vor eine schwierige Entscheidung.

In einem Blogpost kündigte die Plattform an, das neue Facebook Marketplace Partner Program einzuführen, das Drittanbieter:innen ermöglicht, ihre Kleinanzeigen direkt auf der Plattform zu veröffentlichen.

That inventory will appear side by side with other third-party inventory and Facebook user listings, opening up access to a new distribution channel for their platforms and sellers,