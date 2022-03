Und wie Paresh Dave bei Reuters berichtet, enthält auch Alphabet Medien wie RT und weiteren staatlich gesteuerten Medien aus Russland vor, mit Werbung auf Google oder YouTube weiterhin Geld zu verdienen. Auch in deren eigenen Apps und auf deren Websites sollen die Medien nicht mehr mithilfe von Googles Ad-Technologie monetarisieren können. Bei Search, Gmail und Co. können die Medien keine Werbung platzieren.

erklärt Michael Aciman, Sprecher für Alphabet. Auch Microsoft hat in einem ausführlichen Blogpost angegeben, dass russische Staatsmedien wie Sputnik und RT nicht weiter gefördert werden. So heißt es im Post von Microsoft-Präsident Brad Smith:

We are removing RT news apps from our Windows app store and further de-ranking these sites’ search results on Bing so that it will only return RT and Sputnik links when a user clearly intends to navigate to those pages. Finally, we are banning all advertisements from RT and Sputnik across our ad network and will not place any ads from our ad network on these sites.