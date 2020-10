Facebook bereitet sich Medienberichten zufolge darauf vor, im Zuge der US-Präsidentschatfswahlen kommende Woche die zu erwartende Content-Flut auf der Plattform einzudämmen – und im Kontext politischer Botschaften womöglich auch deeskalierend zu agieren. Dazu sollen die Teams auf ein Tool Kit zugreifen, das für gewöhnlich in Ländern wie Myanmar oder Sri Lanka – die Facebook selbst als „At risk“ einstuft – eingesetzt wird. Wie das Wall Street Journal berichtet, könnte Facebook mit diesen Tools die Verbreitung von viralem Content zur Wahl verlangsamen und potentiell aufwieglerische Posts schneller entfernen.

Das renommierte Wall Street Journal beruft sich auf Personen, die mit Facebooks Planungen zur US-Wahl beschäftigt sind. Hochrangige Mitarbeitende dieser Riege geben dem Publisher zufolge an, dass die Tools, die ein mögliches Content-Chaos auf der Plattform regulieren könnten, nur eingesetzt werden, sollten die Umstände es zulassen, also wenn es zu einer prekären Situation kommt. Doch auch auf diese Eventualität möchte das soziale Netzwerk vorbereitet sein.

Sollten die Tools eingesetzt werden, könnten Millionen von US-amerikanischen Usern anderen Content auf Facebook sehen als jenen, der ohne den Tool-Einsatz auftauchen würde. Denn die Mitarbeitenden berichten gegenüber dem Wall Street Journal von verschiedenen Optionen zur Content-Regulierung. So könnte die Schwelle, ab der Content von Facebooks Algorithmus als gefährlich eingestuft wird, herabgesetzt werden. Außerdem könnte Facebook seinen News-Feed-Algorithmus kurzfristig anpassen, sodass User bestimmte Inhalte nicht oder erst später sehen. Denn auch Posts, die unter anderen Umständen viral gehen würden, ließen sich in ihrer Verbreitung verlangsamen.

Diese möglichen Eingriffe könnten von Beobachtern als Zensur einer politischen Diskussion betrachtet werden. Dabei möchte Facebook in der Regel auch kritische Stimmen auf seiner Plattform nicht unterdrücken – wofür das Unternehmen im Kontext nicht gesperrter herabwürdigender Inhalte schon häufig in der Kritik stand. Doch insbesondere im Rahmen der US-Wahlen in diesem Jahr hat Facebook CEO Mark Zuckerberg bereits angekündigt, dass auf der Plattform mehr zur Content-Regulierung initiiert wird:

This does not reflect a shift in our underlying philosophy or strong support of free expression. What it reflects is, in our view, an increased risk of violence and unrest, especially around the elections, and an increased risk of physical harm, especially around the time when we expect COVID vaccines to be approved over the coming months.