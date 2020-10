Seit Beginn des Monats hat Facebook einige weitreichende Veränderungen eingeleitet, welche die Verbreitung von Hate Speech, Verschwörungstheorien und Fehlinformationen auf der Plattform eindämmen sollen. Dazu gehört etwa, dass alle Beiträge der Verschwörungsgruppe QAnon gelöscht wurden. Auch die lang geforderte Verbannung von Content, welcher den Holocaust leugnet, wurde endlich umgesetzt. Darüber hinaus sperrt Facebook nun Anzeigen, welche Menschen vom Impfen abhalten sollen oder könnten.

Viele User sowie Experten, welche sich schon länger Sorgen über die möglichen Auswirkungen, die jener Content auf Facebook in die Welt tragen kann, gemacht haben, dürften sich freuen. Doch die Hoffnung, dass Facebook seinen Umgang mit schädlichen Inhalten nun grundlegend ändern wird, bleibt unerfüllt. Wie Social Media Today berichtet, will Facebook an seinem ursprünglichen Ansatz, die Redefreiheit auf der Plattform weitestgehend zu bewahren, festhalten.

Auf einem Meeting wurden Mitarbeitende darüber informiert, dass die aktuellen Änderungen nur aufgrund der baldigen US-Wahlen vollzogen wurden. Denn im Lichte dieser wird mit dem Potenzial für möglichen Schaden und Gewalt, welches durch Beiträge jener Art entstehen könnte, gerechnet. So erklärte Mark Zuckerberg:

This does not reflect a shift in our underlying philosophy or strong support of free expression. What it reflects is, in our view, an increased risk of violence and unrest, especially around the elections, and an increased risk of physical harm, especially around the time when we expect COVID vaccines to be approved over the coming months.