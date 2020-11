Der Kurznachrichtendienst Twitter setzt für führende politische Persönlichkeiten, die auf der Plattform aktiv sind, andere Standards an als für alle anderen User. Das stellte das Medium 2018 klar: Sogenannte „World Leaders“ sind vor einer Kontosperrung auf Twitter sicher, da die Plattform ihre Äußerungen als relevant für die Öffentlichkeit und eine öffentliche Debatte einstuft. Das gilt auch für Donald Trump – noch. Sobald der designierte US-Präsident Joe Biden im Januar 2021 vereidigt wird, verliert Trump auch seinen Schutz bei Twitter.

Donald Trump nutzte und nutzt die Plattform Twitter wie kaum ein anderer Politiker, um seine Meinungen, aber auch Verschwörungstheorien, irreführende Aussagen, Anfeindungen, Diffamierungen oder schlichtweg Unwahrheiten zu teilen. Twitter hatte vor zwei Jahren erklärt, warum die Tweets oder Accounts von führenden Politikerinnen und Politkern nicht gesperrt werden:

Twitter is here to serve and help advance the global, public conversation. Elected world leaders play a critical role in that conversation because of their outsized impact on our society. Blocking a world leader from Twitter or removing their controversial Tweets would hide important information people should be able to see and debate. It would also not silence that leader, but it would certainly hamper necessary discussion around their words and actions.