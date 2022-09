Das Netzwerk VKontakte hat hunderte Millionen User. Die App und andere Applikationen des russischen Konzerns VK stehen im App Store nicht weiter zur Verfügung.

Der russische Technologiekonzern VK – auch bekannt als Mail.ru Group – stellt verschiedene wichtige Websites und Apps für das russische Digitalökosystem. Das soziale Netzwerk VKontakte zählt zu den populärsten. Über 500 Millionen aktive User weist das Netzwerk auf. Dabei hat sich dieses einen noch stärkeren Zuwachs erhofft und im Jahr 2022 zuweilen mehr Engagement erlebt, weil ein russisches Gericht im März 2022 die populären Meta-Plattformen Instagram und Facebook verbot. Jetzt aber blockiert Apple den Download und die Aktualisierung von VK Apps im App Store.

Installierte VK-Anwendungen funktionieren weiterhin

In einem Statement auf dem eigenen Blog erklärt der Pressedienst von VK, dass Apple im App Store die Apps des Konzerns blockiert. Downloads und Aktualisierungen sind nicht mehr möglich. Gleichzeitig können iOS-Nutzer:innen in Russland und andernorts weiterhin auf die heruntergeladenen VK-Dienste zugreifen. Allerdings könne es zu Schwierigkeiten bei der Abwicklung von Benachrichtigungen und Zahlungen kommen, so das Presseteam. Dieses schlägt Nutzer:innen vor, auch die mobile Website-Version von VKontakte zu nutzen.

Trotz der Blockierung der Apps im App Store wird VK weiterhin Dienste für iOS entwickeln und das Betriebssystem unterstützen. Immerhin ist nicht auszuschließen, dass ein Boykott Apples der Apps endet, sollte der russische Invasionskrieg in der Ukraine zu Ende gehen. Dieser ist Anlass für diverse Veränderungen im digitalen Ökosystem; dazu zählt das Verbot von Instagram und Facebook – nicht zuletzt, weil Meta in Russland als extremistisch eingestuft wurde, da dem Konzern die Billigung von Gewalt- und Mordaufrufen gegen das russische Militär in der Ukraine vorgeworfen wurde.

Des Weiteren ist beispielsweise aber auch der Umstand zu nennen, dass Apple seit März 2022 keine Produkte mehr in Russland verkauft. Zudem hat Apple den Zugriff auf bestimmte, staatlich gesteuerte News-Seiten aus Russland außerhalb des Landes verwehrt.

Apple selbst hat sich zur Blockierung der VK Apps noch nicht offiziell geäußert.