Das Videokonferenz-Tool Zoom erlebte in den vergangenen zwei Jahren einen kometenhaften Aufstieg. Grund dafür war zum einen die Coronapandemie. Zum anderen aber auch, dass der Service des Unternehmens andere Video-Call-Funktionen ausstechen konnte. So erweiterte Zoom beständig die eigenen Funktionen und führte beispielsweise ein, dass User die gewünschten Pronomen einstellen können. Nun möchte Zoom auch für in ihrer Hörfähigkeit eingeschränkte Menschen inklusiver werden und macht automatisch generierte Untertitel für Free Accounts nutzbar.

Auf dieses Feature konnten zuvor nur Nutzer:innen zugreifen, die für ihren Account bezahlen. Theresa Larkin, Product Marketing Manager, Meetings & Chat bei Zoom, schreibt dazu:

It’s important to us that everyone can successfully connect, communicate, and participate using Zoom. Without the proper accessibility tools, people with disabilities face tremendous barriers when using video communication solutions. That’s why we are focused on building out a platform that is accessible to everyone, and features such as auto-generated captions are an important part of that mission.