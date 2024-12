Erste Creator können mit Sprachnachrichten im Kommentarbereich auf YouTube-Videos reagieren. Derweil liefert die Videoplattform noch ein anderes Kommentar-Update und die größten Trends des Jahres.

Sprachnachrichten haben sich im Messaging-Kontext längst etabliert. Auf WhatsApp kannst du neuerdings sogar Sprachnachrichten transkribiert lesen, wenn das Anhören gerade problematisch ist. Auf YouTube wiederum hat es bisher wenig Raum für diese Art der Kommunikation gegeben. Doch das könnte sich ändern, wie ein Blick auf aktuelle Experimente im Kommentarbereich zeigt.

YouTubes Comment Updates: Sprachnachrichten und Time Stamps zur Einordnung

Diverse User und Creator berichten aktuell von einem YouTube-Test, der nicht in der offiziellen Testübersicht der YouTube Help auftaucht. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, auf ein Video mit einer Sprachnachricht, also einem Sprachkommentar, zu reagieren.