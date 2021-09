WhatsApp macht einen weiteren Schritt, um die App für alle Nutzer:innen sicherer zu gestalten und weitet die Chat-Verschlüsselung nun auch auf das Backup aus. Das heißt, dass ab sofort nicht mehr nur die Nachrichten, die verschickt werden, Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind, sondern auch alle Messages aus der Chat-Historie. So will die App den Usern noch mehr Datensicherheit garantieren. WhatsApp erklärt:

People can already back up their WhatsApp message history via cloud-based services like Google Drive and iCloud. WhatsApp does not have access to these backups, and they are secured by the individual cloud-based storage services. But now, if people choose to enable end-to-end encrypted (E2EE) backups once available, neither WhatsApp nor the backup service provider will be able to access their backup or their backup encryption key.

Für das neue Safety Feature entwickelte der Messenger laut eigener Aussage ein ganz neues System. Demzufolge haben Nutzer:innen die Möglichkeit, sich ein individuelles Passwort generieren zu lassen, mit dem ihre Chat-Historie geschützt ist. WhatsApp beschreibt den neuen, sicheren Weg zum eigenen Nachrichten-Backup wie folgt:

When someone opts for a password, the key is stored in a Backup Key Vault that is built based on a component called a hardware security module (HSM) — specialized, secure hardware that can be used to securely store encryption keys. When the account owner needs access to their backup, they can access it with their encryption key, or they can use their personal password to retrieve their encryption key from the HSM-based Backup Key Vault and decrypt their backup.