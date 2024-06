Außerdem können jetzt auf allen Geräten bis zu 32 Personen an einem Call teilnehmen. Auch an Voice Chats können 32 Personen teilnehmen. Darüber hinaus werden die Sprechenden im Call jetzt automatisch in den Mittelpunkt gerückt und zuerst angezeigt.

WhatsApp-Anrufe werden optimiert, auch auf dem Laptop (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © WhatsApp

Die Video- und Audioqualität der Anrufe soll ebenfalls stetig verbessert werden. WhatsApp erklärt auf dem eigenen Blog:

[…] Gerade erst haben wir MLow Codec eingeführt. Es verbessert die Zuverlässigkeit von Anrufen. Hintergeräusche und Echos werden bei Anrufen auf Mobilgeräten besser unterdrückt. So kannst du in lauten Umgebungen besser telefonieren. Und Videoanrufe haben bei einer schnellen Verbindung eine höhere Auflösung. Die Audioqualität ist insgesamt klarer – selbst bei schlechter Netzwerkverbindung oder wenn du ein älteres Gerät verwendest […].

Die Updates betreffen Mobilgeräte und Desktops, aber Videoanrufe können User inzwischen auch mit den AI-gestützten Smart Glasses von Meta und Ray-Ban durchführen.