Im Gegensatz zum bekannten Gruppenanruf-Feature lässt der Start eines Voice Chats nicht die Telefone aller Mitglieder klingeln. Stattdessen erhält jede Person eine stille Push-Benachrichtigung und kann dem Sprachanruf bei Bedarf im Chat beitreten. Somit ist die Funktion deutlich weniger intrusiv als ein Anruf, der alle Gruppenmitglieder mit einem Klingeln erreicht. Die neue Funktion erinnert an Discord, aber auch an Features, die Usern bei Telegram und Slack zur Verfügung stehen. User können während eines Voice Chats weiter per Chat mit der Gruppe kommunizieren.

So startest du einen Gruppen-Voice-Chat

WhatsApp erklärt auf der Hilfeseite, dass die Funktion aktuell nur für Anrufe mit bis zu 32 Teilnehmer:innen verfügbar ist – dies dürfte sich jedoch bald ändern. Bereits jetzt ist es möglich, in Gruppen mit mehr als 32 Mitgliedern einen Voice Chat zu starten, an dem jedoch nur maximal 32 Personen teilnehmen können. Im folgenden Screenshot kannst du sehen, wie du einen Sprachanruf vom Gruppen-Chat aus tätigen kannst:

So startest du einen Voice Chat in einer Gruppe auf WhatsApp, © Screenshot WhatsApp

Alternativ kannst du den Voice Chat auch vom Anrufe-Reiter in der App aus starten. Hierfür gehst du zu „Neuer Anruf“, wählst „Neuer Gruppenanruf“ aus, suchst anschließend nach den Kontakten, die du dem Anruf hinzufügen möchtest und tippst dann auf „Sprachanruf“. Der Roll-out der Funktion für große Gruppen mit mehr als 33 Mitgliedern erfolgt im Laufe der kommenden Wochen.

