Es gibt den nächsten Layout Refresh für WhatsApp. Den bis dato letzten gab es 2021. Jetzt kommt ein Layout mit ungewohnt vielen Weißflächen und einem einheitlichen Look für Android und iOS.

Idit Yaniv, VP und Head of WhatsApp Design bei Meta, stellt die Neuerungen im Blog Post vor und erklärt:

[…] Over the years, we have primarily focused on adding utility to the app. As the product continued to grow in functionality, the design needed to evolve as well. We wanted the product to feel more fresh and modern without disrupting its core functionality.