Um relevante Informationen in weniger Zeit zu konsumieren und den Ablenkungen von algorithmisch gesteuerten Feeds zu widerstehen, können Timeline Apps Abhilfe schaffen. Anstatt durch mehrere Plattformen zu springen, um über relevante Inhalte informiert zu bleiben, bieten sie eine effiziente Lösung, die es ermöglicht, das Internet bewusst und gezielt zu nutzen.

David Pierce von The Verge beschreibt die Limitierungen dieser Apps treffend:

You can’t quite replace your entire internet existence with a timeline app because so much of all of our internet existence is interactive. You can read Bluesky posts in a timeline app, but you can’t like or reply; you can watch a YouTube video, but you can’t wade into the comments. Maybe you’ll be able to someday — open, federated social networks make that interoperation possible, which is why I think Surf, which lets you like and reply and comment in addition to just reading, is such a cool and ambitious idea.