Push-Effekt für AR-Elemente: Mit Effect House launcht TikTok eine Plattform, auf der AR-Effekte für die App erstellt werden können.

Bekannt ist, dass TikTok seit August 2021 an einer eigenen AR-Entwicklungsplattform gearbeitet hat. Jetzt ist diese mit dem Namen Effect House offiziell live gegangen. Entwickler:innen können hier AR-Effekte für die Verwendung in der Video-App von TikTok erstellen. In der Betaphase wurde sie bereits von 450 Entwickler:innen übernommen und die entwickelten Effekte auf TikTok veröffentlicht. Laut TikTok wurden diese bereits in 1,5 Milliarden Videos verwendet, die über 600 Milliarden Aufrufe weltweit erzielten.

Die derzeitige Effekt-Bibliothek von TikTok gilt als wichtiger Bestandteil der ByteDance-Plattform – durch die neuen AR-Optionen für Entwickler:innen könnte TikTok die bereits erfolgreichen AR-Elemente noch stärker pushen und User dazu ermutigen, mehr Videos zu kreieren. Mit der neuen AR-Plattform für Entwickler:innen konkurriert TikTok stärker mit Snapchat und Instagram, denn beide Social-Plattformen bieten eine Reihe von Tools, mit denen AR-Erlebnisse und -Effekte entwickelt werden können. Schon jetzt toppt TikTok die Download Charts – und ist auch einnahmestärkste App.

AR-Effekte für TikTok kreieren