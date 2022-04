Du wolltest schon immer Influencer werden, aber Fotos und Videos aufnehmen ist nicht so dein Stil? Bald kannst du mit einem guten Musikgeschmack punkten. Spotify testet derzeit ein neues „Featured Curator“ Feature, das ausgewählte Playlists bestimmter User vorstellt.

The Featured Curators pilot is a limited-time test that promotes popular user and influencer playlists alongside our Spotify playlists. The curators we selected are music lovers with established followings and popular playlists on Spotify, or they’re users telling unique stories through playlists and creating authentic connections with other users,