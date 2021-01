Endlich die perfekten Nudeln kochen – das möchte der italienische Nudelhersteller allen Menschen ermöglichen. Oder zumindest den Spotify-Hörer:innen. Denn Barilla veröffentlichte auf der Musik-Streaming-Plattform nun mehrere Playlists, die enden, wenn die Nudeln den richtigen Härtegrad haben. Zusätzlich sollen die Songs die Köch:innen in die richtige Pasta-Stimmung versetzten. Denn neben italienischen Klassikern sind auch Gute-Laune-Lieder von den Rappern Jay-Z oder Nas dabei. Barilla veröffentlichte unter anderem die neun bis elf Minuten langen Playlists mit den Titeln „mixtape spaghetti“, „to boom bap fusilli“, „pleasant melancholy penne“ und „moody day linguine“. Der italienische Ableger des Publishers Publicis kommentierte die Playlists von Barilla:

Playlist Timer is a series of playlists whose durations correspond to the cooking time of Barilla’s most loved pasta shapes. An actual kitchen timer on Spotify which turns the waiting into a chance to listen to good music, entertain yourself and discover the covers of the playlists, illustrated by eight Italian artists of international caliber.