Diese Entwicklung überrascht nicht, denn Spotify hat bereits in der Vergangenheit mit Messaging-Funktionen experimentiert. Bereits 2017 wurde berichtet, dass Spotify eine rudimentäre Messaging-Option entfernt hat, die es Usern ermöglichte, sich privat Nachrichten über die Plattform zu senden. Diese Funktion wurde jedoch schnell wieder eingestellt, was die jetzigen Tests besonders spannend macht. Diese Chat-Option ist für die User aber noch nicht öffentlich verfügbar.

Die mögliche Einführung von Campfire Chat könnte einen weiteren Schritt in Richtung eines stärker sozial ausgerichteten Nutzer:innenerlebnisses bedeuten. Die jüngste Integration von Spotify und Instagram zeigt, dass die Plattformen sich strategisch verknüpfen, um Synergien zu schaffen. Erste User können ihre Spotify- und Instagram-Konten verlinken, um plattformübergreifende Trend-Playlists zu erstellen und Sounds zu exportieren.

Die Einführung einer Chat-Funktion könnte Spotify helfen, sich weiter von reinen Streaming-Diensten wie Apple Music oder YouTube abzuheben und die App in die Riege sozialer Plattformen zu heben. Dies wird bereits durch andere interaktive Features wie das kürzlich gelaunchte Kommentarsystem für Podcasts unterstützt. Dabei können Podcaster Kommentare zu ihren Inhalten zulassen und auf diese reagieren. Laut Maya Prohovnik, VP of Podcast Product bei Spotify, gehe es darum, eine sichere und qualitativ hochwertige Konversation zu fördern.

We’re taking a very deliberately slow and cautious approach with this one. […] I think it’s a really important balance between sort of creative expression and keeping people safe and making sure that there are high-quality conversations happening.