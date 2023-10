Adobe hat auf seiner diesjährigen MAX-Konferenz bedeutende Entwicklungen im Bereich der generativen Künstlichen Intelligenz vorgestellt. Zwei besonders bemerkenswerte Projekte, Fast Fill und Stardust, werden die Art und Weise, wie Videos und Fotos bearbeitet werden, grundlegend verändern.

Eines der neuen Projekte, das Adobe auf der MAX-Konferenz präsentiert hat, ist Project Fast Fill. Dieses Tool ermöglicht es, Personen oder Objekte in Videos zu verschieben oder zu entfernen, ähnlich wie der Magic Editor von Google, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Fast Fill funktioniert mit Videos.

Update der Generated Fill-Funktion

Die Generated Fill-Funktion, die Nutzer:innen schon von Adobe Firefly Image kennen, ist auch bei Projekt Fast Fill enthalten und wird so erstmals im Videobereich eingesetzt. Mit der Generated Fill-Funktion können User in Sekundenschnelle und mithilfe von einfachen Textanweisungen Inhalte in Bilder einfügen, diese erweitern oder auch Objekte entfernen. Es ist zum Beispiel möglich, Kleidungsstücke in bewegten Szenen hinzufügen oder unerwünschte Elemente aus dem Hintergrund zu entfernen.

Project Fast Fill befindet sich derzeit noch in der experimentellen Phase und wird von Adobes Ingenieur:innen perfektioniert. Es wurde noch kein genauer Zeitplan für die Markteinführung bekanntgegeben. Diese KI-Unterstützung bei der Videoerstellung und -bearbeitung kann den Prozess zur Creative-Bearbeitung im Marketing-Kontext enorm beschleunigen – was beispielsweise dann hilfreich sein kann, wenn Marken schnell mit Video-Content auf einen Trend reagieren möchten, beispielsweise auf TikTok.

Projekt Stardust – die Zukunft der Fotobearbeitung

Neben Fast Fill präsentierte Adobe auch Projekt Stardust, das einen Ausblick auf die Zukunft der KI-gestützten Fotobearbeitung bietet. Stardust basiert auf Firefly Image 2, welches ebenfalls bei der MAX-Konferenz vorgestellt wurde. Mit Stardust können Nutzer:innen auf einfache und effiziente Weise Objekte und Personen aus Fotos entfernen, Hintergründe ändern und mehr. Mühsame Arbeit in verschiedenen Ebenen oder detaillierte Markierungen gehören der Vergangenheit an, denn mit Stardust lassen sich die Objekte direkt auf dem Foto hin- und herbewegen. Die KI hinter Stardust versteht die Absichten der Nutzer:innen und führt die Aufgaben schnell und präzise aus.

Die Vorstellung von den Projekten Fast Fill und Stardust verdeutlicht, wie Adobe die Möglichkeiten der generativen KI-Technologie nutzt, um die Bearbeitung von Fotos und Videos einfacher und schneller zu gestalten. Mit diesen neuen Funktionen können selbst Anfänger:innen in der Bild- und Videobearbeitung beeindruckende Ergebnisse erzielen.

Dies wirft die Frage auf, welchen Einfluss diese Innovationen auf Fotograf:innn und Videograf:innen haben werden. In Zukunft könnten sie von leistungsstarken Tools profitieren, die ihnen die Möglichkeit bieten, effizienter und detaillierter zu arbeiten. Jedoch könnten die Funktionen der KI auch bedeuten, dass einige der traditionellen Fähigkeiten und Dienstleistungen an Wert verlieren.