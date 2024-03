Gute Nachrichten für Facebook Creator. Diese können im Rahmen des Performance Bonus-Programms jetzt auf Auszahlungen in jeglicher Höhe hoffen. Zuvor lag das Limit bei 30.000 US-Dollar pro Monat. Auf dem offiziellen Meta Blog heißt es dazu:

We’re removing restrictions which limited how much eligible creators could earn from the Performance bonus each month. Now the sky’s the limit – creators can earn unlimited monthly payouts. By mid-March this will be rolled out to most creators in the program.