Mit dem o3 Update erhält der ChatGPT Agent Operator ein deutliches Upgrade: Der KI-Agent kann Websites jetzt noch präziser und ausdauernder steuern – fast so, als würde ein Mensch am Rechner sitzen.

Immer mehr Aufgaben im Joballtag verlagern sich ins Netz – und mit ihnen wächst der Wunsch nach echten digitalen Assistenzen. OpenAI setzt mit Operator jetzt neue Maßstäbe und will zeigen, wie ein KI-Agent tatsächlich Websites wie ein Mensch bedienen kann. Wer Operator ausprobiert, erlebt: Die Interaktion wird nicht nur effizienter, sondern auch deutlich natürlicher.

Schon in den ersten Erfahrungsberichten heißt es, Operator könne Websites „wie ein Mensch“ nutzen, also klicken, scrollen, tippen. Bisher zeigten vergleichbare KI-Lösungen in diesem Bereich jedoch nur eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Mit dem aktuellen Update könnte sich diese Situation nun grundlegend verbessern. In der offiziellen OpenAI-Ankündigung auf X heißt es vonseiten des Unternehmens, Operator sei nun ausdauernder und genauer bei der Interaktion mit dem Browser, was die Erfolgsquote bei Aufgaben insgesamt erhöhe.