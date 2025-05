Nicht nur Top 15, auch nicht Top 10 – mittlerweile hat sich chatgpt.com einen Platz unter den fünf meistbesuchten Websites der Welt gesichert. An der Spitze stehen zudem altbekannte Größen.

500 Millionen: So viele User besuchen ChatGPT jede Woche. Auch der Umsatz steigt stetig an, doch für ein Abonnement zahlen aktuellen Berichten zufolge nur knapp vier Prozent der User. Angekurbelt werden die Einkünfte dennoch durch Innovationen wie GPT-4o Image Generation, mit welcher über 130 Millionen User insgesamt mehr als 700 Millionen Bilder kreiert haben – und das allein in der ersten Woche seit dem Launch.

© Saradasish Pradhan – Unsplash via Canva

In Anbetracht des andauernden enormen Erfolgs des KI-Tools dürfte es die meisten User kaum verwundern, dass chatgpt.com mittlerweile auch im Ranking der meistbesuchten Websites weit oben liegt. Das offenbaren aktuelle Zahlen von Similarweb, welche der Threads Account chatgptricks grafisch aufbereitet hat.