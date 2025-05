Offizielle Angaben zur Art der geplanten Geräten gibt es bislang nicht – doch dem Wall Street Journal liegen exklusive Einblicke in ein unternehmensinternes Preview Meeting vor. So plant Altman, zunächst 100 Millionen „AI Companions“ zu liefern, welche – so hofft er – zum festen Bestandteil des alltäglichen Lebens der User werden könnten. Die Mitarbeiter:innen hätten nun die Chance, das bislang größte Projekt in der Unternehmensgeschichte zu realisieren.

Der Erwerb von io habe das Potenzial, den Wert von OpenAI um eine Billion US-Dollar zu steigern, so Altman. Das gemeinsam mit Ive (den Altman als den „großartigsten Designer der Welt“ bezeichnet) entwickelte Produkt soll die Fähigkeit haben, die Umgebung der Nutzer:innen vollständig wahrzunehmen und dennoch unaufdringlich daherkommen – eine Brille sei es nicht. Stattdessen soll es als drittes zentrales Gerät neben Smartphone und Laptop fungieren und eine ähnliche Faszination wie auslösen wie einst der erste Apple-Computer, so Altman:

What it means to use technology can change in a profound way. I hope we can bring some of the delight, wonder and creative spirit that I first felt using an Apple Computer 30 years ago.