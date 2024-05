Noch ist die Meta AI in Deutschland nicht verfügbar. Das könnte sich zeitnah ändern, der Konzern setzt auf das berechtigte Interesse und gibt Usern die Option zum Opt-out.

Besucht man von Deutschland aus Meta.ai, so wird auf der Website mitgeteilt, dass die KI-Lösung in der Web-Version in diesem Land noch nicht zur Verfügung steht. Ebenso ist es um die vielfältigen Meta AI Features bestellt, die der Social-Media-Konzern Meta kürzlich vorgestellt und auszurollen begonnen hat. Jetzt gibt es jedoch einen Lichtblick für interessierte User in der EU und im Vereinigten Königreich.

Zugriff auf Meta AI ab Ende Juni auch in Deutschland?

Der App Researcher Radu Oncescu sowie der Social-Media-Experte Matt Navarra haben eine In-App-Benachrichtigung von Meta erhalten, die sie über den Start der jüngsten KI-Lösungen von Meta in der EU und im UK und über die geplante Datennutzung informiert.