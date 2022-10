Das neue Feature, nach dem laut Netflix viele User gefragt haben, steht ab sofort allen Mitgliedern weltweit zur Verfügung. Vorher wurde es seit dem Frühjahr in Chile, Costa Rica und Peru getestet.

Mit der neuen Funktion will das Unternehmen sicher auch das Teilen von Passwörtern vermindern, denn laut Netflix hat das Passwort-Sharing negative Auswirkungen auf das Unternehmen. Chengyi Long, Director of Product Innovation bei Netflix, erklärte dazu:

It’s great that our members love Netflix movies and TV shows so much they want to share them more broadly. But today’s widespread account sharing between households undermines our long term ability to invest in and improve our service.