Meta, der Konzern hinter Facebook, Instagram und WhatsApp, hat angekündigt, dass er ab dem 26. Juni 2024 eine bedeutende Änderung seiner Datenschutzrichtlinien vornehmen wird. In den vergangenen Wochen bekamen Meta-Plattform-User E-Mails oder Nachrichten direkt auf der Plattform mit dem Hinweis, dass die Privacy Policy angepasst wird. Auf dem eigenen Blog schreibt das Unternehmen, dass diese Änderungen insbesondere die Nutzung der von den Nutzer:innen geteilten öffentlichen Informationen zum Training von Künstlicher Intelligenz betreffen.

Meta plant, öffentliche Beiträge, Fotos und deren Beschriftungen sowie Bildbeschreibungen zu verwenden, um die eigenen KI-Modelle zu trainieren. Das bedeutet, dass die Inhalte, die User auf Metas Plattformen öffentlich teilen, dazu beitragen könnten, die Fähigkeiten und Funktionen der KI-Systeme von Meta zu verbessern. Zusätzlich zu den öffentlich geteilten Inhalten sammelt Meta durchgeführte Transaktionen, Metadaten von Nachrichten sowie Informationen über App Browser und Geräte. Diese Daten werden verwendet, um neue Produkte und Funktionen zu testen und zu verbessern. Laut Meta wird das Unternehmen die Daten deidentifizieren, aggregieren oder anonymisieren, um die Identifizierbarkeit der einzelnen Nutzer:innen zu verringern. Private Nachrichten mit Familienmitgliedern oder Freund:innen werden laut Meta nicht für das KI-Training verwendet.

Dank der strengen Datenschutzgesetze in Europa, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), sind Unternehmen wie Meta verpflichtet, die Art und Weise der Datenerfassung, -verarbeitung und -speicherung offenzulegen und Opt-out-Optionen anzubieten. Die DSGVO bietet vier wesentliche Schutzmaßnahmen:

Europäische Nutzer:innen haben das Recht, der Nutzung ihrer Daten zu widersprechen und deren Löschung zu verlangen. Meta hat angekündigt, dass es die Daten aus dem KI-Training entfernen wird, wenn einem Widerspruch stattgegeben wird. Das deutet darauf hin, dass dies nicht automatisch geschehen wird. User müssen hierfür ein Formular im Datenschutzzentrum von Meta ausfüllen. Viele andere User von Metas Diensten auf der Welt haben gar nicht die Option, einen Opt-out zu wählen, wie etwas User aus Australien. Dies wirft Fragen über die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung auf.

Die Datenschutzkampagnengruppe Noyb (None of Your Business) hat kürzlich in elf europäischen Ländern Beschwerden gegen Meta eingereicht. Die Gruppe argumentiert, dass die geplante Änderung der Datenschutzrichtlinien eine unrechtmäßige Nutzung von persönlichen Daten für KI-Technologien ermöglichen würde. Noyb fordert die Datenschutzbehörden auf, die neuen Richtlinien zu stoppen und gründlich zu untersuchen.

We (@NOYBeu) filed 11 complaints today against @MetaAI’s attempt to just use all public and private data (other than chats) of roughly 400 million European users for unspecified current and future „AI technology“. We asked for an urgency perocedure.https://t.co/U52U7CyNh3

— Max Schrems 🇪🇺 (@maxschrems) June 6, 2024