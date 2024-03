Im Code der App finden sich Text-Strings wie „Share this post to TikTok Photos“, „Reach other like-minded people who enjoy photo posts“ sowie „TikTok Photos will be launched soon, we hope to help you gain new audiences in the new app“. Weitere Informationen, etwa zu welchem Zeitpunkt und in welchen Regionen die neue App gelauncht werden soll, sind aktuell nicht verfügbar. Zudem ist bislang nicht klar, ob TikTok Photos nur als App für Android und iOS, oder zusätzlich auch als Webversion veröffentlicht wird.

Teile des Codes deuten darauf hin, dass User ihre Posts aus der TikTok App mit TikTok Photos synchronisieren können. Hiermit könnten sowohl alte Foto-Posts als auch solche, die nach dem Launch der neuen App veröffentlicht werden, gemeint sein. Die Synchronisierung ist freiwillig und kann von den Nutzer:innen bei Bedarf deaktiviert werden.

TikTok Photos folgt Fotomodus und Lemon8

Fotos auf TikTok zu posten, ist bereits seit 2022 möglich. User können mit dem Photo Mode Karussell-Posts erstellen, deren Bilder automatisch nacheinander angezeigt werden (alternativ können die Viewer die Bilder in ihrem eigenen Tempo durchswipen). Außerdem können Creator Musik als Soundtrack für ihre Foto-Posts ergänzen. Damit stellt TikTok im Fotokontext allerdings keine echte Alternative zu Instagram dar – der Launch der neuen App könnte dies ändern.

Abzuwarten bleibt, inwiefern sich TikTok Photos von der Konkurrenz abheben kann. Die Entwicklung der App ist nicht der erste Versuch des TikTok-Mutterkonzerns ByteDance, sich im Wettbewerb mit Instagram zu behaupten. So sollte auch Lemon8 den Fokus auf Fotos statt Videos setzen – die App lässt sich als eine Art Mischung aus Instagram und Pinterest beschreiben. Bislang konnte sich Lemon8 allerdings nicht durchsetzen.

Während TikTok an der Entwicklung der neuen App arbeitet, besteht weiterhin Unsicherheit über die Zukunft der Plattform in den USA. So wurde dortzulande kürzlich ein Gesetzesvorschlag eingereicht, welcher den Verkauf der App durch den Mutterkonzern ByteDance innerhalb von sechs Monaten vorsieht – ansonsten soll die App in den USA gesperrt werden. Die Autor:innen des Gesetzesvorschlags führen ihre Sorge um die Datensicherheit von hunderten Millionen US-Nutzer:innen an.