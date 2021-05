A new Google -> "A team of Google researchers published a proposal for a radical redesign (of Search) that throws out the ranking approach & replaces it with a single large AI language model, such as BERT or GPT-3—or a future version of them." https://t.co/AcBoEB6Q3O pic.twitter.com/bB0P9aPuKZ

Ein „Giant Model“, das diverse Aufgaben in der Suche erfüllt

Noch sind laut den Researchern die Sprachmodelle nicht so weit entwickelt, dass sie sämtliche Suchanfragen auf verschiedenen Ebenen ideal bedienen können. Dem Team schwebt jedoch eine Entwicklung von „one giant model“ vor, das zum Abrufen von Dokumenten, Beantworten von Fragen, Zusammenfassen und sogar zur fachkundigen Beratung fähig sein könnte. Dass die Pre-trained Language Models wie beispielsweise BERT oder GPT-3 von OpenAI die Suche bereits jetzt unterstützen, zeigen die Researcher ebenfalls an. Eine Veränderung würde aber auf den Plan treten, wenn ein optimiertes Modell sämtliche Aufgaben übernehmen und das Ranking-System obsolet machen könnte. So heißt es im Aufsatz:

It is of course important to acknowledge that models are already used everywhere in modern IR [information retrieval, Anmerkung der Redaktion] systems. The important distinction between the systems of today and the envisioned system is the fact that a unified model replaces the indexing, retrieval, and ranking components. In essence, it is referred to as model-based because there is nothing but a model.

Eine Suchanfrage im aktuellen Search-System, beantwortet durch ein Pre-Trained Language Model und beantwortet durch ein optimiertes Sprachmodell (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Google

Noch gibt es viele technische Herausforderungen bei der Entwicklung dieses Modells, so die Researcher. Doch im Fazit ihres Texts wird deutlich, dass es das traditionelle Ranking- und Indexierungssystem ablösen könnte, da es zu hochqualitativen und informativen Antworten fähig sein könnte, die über das hinausgehen, was eine Suchmaschine derzeit zu leisten imstande ist.

It was argued that if successful, such a unified model can be used to solve a wide range of tasks (via multi-task learning), can easily adapt to new low resource tasks and corpora (via zero- and few-shot learning), and can be used to synthesize high quality responses that go well beyond what today’s search and question answering systems are capable of.

Ein solches Redesign der Suche ist noch Zukunftsmusik

Noch ist die Umgestaltung der Suchmaschine basierend auf einem KI-Sprachmodell eher Zukunftsmusik. Dennoch bietet dieser Vorschlag des Google Research Teams einen spannenden Einblick. Immerhin stehen diese Ideen im Einklang mit Entwicklungen, die man bei Googles Suchmaschine in den vergangenen Jahren beobachten konnte. Ob es zu einem so grundlegenden Umbruch im Design der Suche aber überhaupt jemals kommen wird, ist fraglich. Schließlich stellt sich die große Frage, wie Seitenbetreiber:innen dann profitieren könnten. Würde Google auch ohne Ranking-System Traffic direkt weiterleiten – und wie sähe das aus? Und wer würde seinen Content freiwillig für Google bereitstellen, wenn Google nicht mehr direkt als Referral-Quelle fungiert? Über diese Fragen müssen sich Website-Betreiber:innen glücklicherweise noch keine Sorgen machen. Allerdings ist es gut zu wissen, in welche Richtung sich Suchmaschinen – und damit schließlich auch die SEO – künftig entwickeln könnten. Dass die KI-Sprachmodelle dabei eine gewichtige Rolle spielen werden, ist schon jetzt absehbar.

Den vollständigen Aufsatz des Google Research Teams kannst du hier nachlesen, wenn du dich im Detail darüber informieren möchtest.