Auf der sonst so schlichten Startseite der Suchmaschine könnten künftig Informationen zum Wetter, Serientipps, lokale Events und auch trendende Themen in einzelnen Widgets auftauchen.

Mobile ist die Messlatte – und zwar inzwischen nicht nur für das Ranking bei Google, sondern in vielerlei Hinsicht auch für die Entwicklung neuer Features und Formate. Während die Digitalbranche diskutiert, ob der Sprung ins Metaverse einen ähnlich einschneidenden Effekt haben kann wie der Übergang von Desktop hin zu Mobile, der vor rund 15 Jahren begann, orientieren sich Plattformen und Tech-Unternehmen immer stärker am mobilen Nutzungsverhalten. So ist es wenig überraschend, dass Google derzeit auf der Startseite der Desktop-Web-Suche das Einblenden von Widgets testet, deren Inhalte stark an die Mobile-Funktion Discover erinnern. So könnten User bereits auf der Startseite aktuelle Informationen zum Wetter, zu relevanten News und auch zu Filmen und Serien zum Streamen erhalten.

Der Widget-Test von Google in der Suche

Bei dem auf Google ausgerichteten Publisher 9to5Google berichtet Abner Li vom Test der Suchmaschine. Demnach taucht bei einigen Usern auf der Startseite google.com im unteren rechten Bereich ein Schieberegler mit „Hide content“ auf. Wird dieser auf „deaktivier“ gestellt, erscheint eine Reihe von Widgets. Neben diesen wird die Location des Users ebenso vermerkt wie die Erklärung, dass der Content in den Widgets auf vergangenen Aktivitäten basiert – ähnlich wie bei Discover im Mobile-Bereich.

Die Startseite von Google mit Widgets (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), Screenshot Google, © Abner Li

Die Widgets – die wir selbst derzeit nicht reproduzieren können – zeigen aktuelle Informationen zum Wetter in der Region, geben aber auch zu folgenden Schwerpunkten Insights preis:

trendende Themen

What to Watch (Serien- und Filmempfehlungen)

Börsenentwicklungen

lokale Veranstaltungen

News rund um Covid-19

Klickt ein User auf eine der entsprechenden Karten, öffnet sich die Google-Seite mit den passenden Suchergebnissen und einem Knowledge Panel. Noch scheint sich dieses Feature allerdings in einem limitierten Test zu befinden.

Weg von der schlichten Startseite?

Das von Google getestete Feature könnte darauf hindeuten, dass sich das Unternehmen auf das User-Verhalten fokussiert, welches im Mobile-Bereich geprägt wird. Und dort ist die Startseite Googles im Web zwar ähnlich schlicht gestaltet wie auf dem Desktop, die Discover-Option auf dem Smartphone bildet jedoch eine vielen willkommene Option zur Information. Daran hat sich bereits Microsoft mit Windows 10 orientiert, das über Windows Insider interessenbasierte News ausspielt.

Und die Integration von News Widgets auf der Startseite einer Suchmaschine ist auch keine Neuheit. Bing, hinter Google die Suchmaschine mit dem größten Marktanteil (global und in Deutschland), listet schon lange aktuelle News auf. Allerdings werden dort keine Filmempfehlungen oder Wetterangaben dargestellt.

Die Startseite von Microsoft Bing (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), Screenshot Bing

Ob sich der Google-Test durchsetzen und das schlichte Design der Startseite tatsächlich ablösen wird, muss die Zeit zeigen. Shortcuts zu Informationen, wie sie im Mobile-Bereich eher üblich sind, dürften sich jedoch auf vielen Plattformen und Websites nach und nach weiter etablieren. Denn daran sind User inzwischen gewöhnt. Und Google könnte die No Click Searches und damit Verweildauer auf der eigenen Seite womöglich noch erhöhen.