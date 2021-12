Google möchte Creatorn unter die Arme greifen und verkündete daher, dass ab sofort in den USA die App Qaya verfügbar ist. Mit dieser können populäre Internet-Persönlichkeiten einfach einen Online Shop erstellen und dort alles verkaufen, was sie möchten und was sich ihre Community wünscht. So können beispielsweise Workout Videos, Designs oder auch Fotofilter über die Creator App von Google angeboten werden. Die Alphabet-Tochter schreibt:

Creators on Qaya sell everything from trapeze workout guides to wellness training videos, photo filters, beat packs, ASMR read-alouds, productivity templates, knitting patterns and much more. We support pay-gated and free products, with tipping, subscription and other monetization types coming soon.