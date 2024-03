Im Google Business Profile tauchen inzwischen auch Social Posts von Unternehmen auf. Diese können die Social-Media-Profile allerdings verwalten.

Die Google Business Profiles (früher Google My Business) gelten für viele Unternehmen als Aushängeschild im Digitalraum. Immerhin tauchen sie direkt auf, wenn nach einem Unternehmen gesucht wird – oder wenn User durch eine Suche nach Unternehmen aus einer bestimmten Kategorie oder in einer Region auf dieses stoßen. Doch auch diverse Social-Media-Profile, etwa auf Instagram, LinkedIn oder YouTube, können als relevantes Aushängeschild fungieren. Deshalb erlaubt Google bei Business Profiles die Verlinkung zu sozialen Netzwerken und Entertainment-Plattformen. Und auch Social Posts von diesen Plattformen werden neuerdings integriert. So können Unternehmen beispielsweise Instagram-Videos direkt über das Business Profile in der Google-Suche anzeigen lassen.

In ausgewählten Regionen verfügbar: Links zu Social Media setzen und Social Posts anzeigen lassen

Die Verknüpfung des Google Business Profiles mit relevanten Social-Media-Profilen eines Unternehmens kann automatisch durch Google erfolgen. Dazu muss jedoch der gleiche Name verwendet werden. In diesem Fall können die Unternehmensinhaber:innen die Links jedoch bearbeiten. Auch können sie selbst eine Verlinkung (jeweils einen Link) zu den folgenden Plattformen einfügen:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Pinterest

TikTok

X (ehemals Twitter)

YouTube

Dabei gibt Google an, dass diese Option derzeit nur in ausgewählten Regionen zur Verfügung steht. Welche das sind, wird nicht spezifiziert. Auf der Hilfe-Website zu Google-Unternehmensprofilen kannst du im Detail nachlesen, wie du die einzelnen Links hinzufügst, bearbeitest oder entfernst. Besonders spannend dürfte für auf Social Media sehr aktive Unternehmen jedoch der folgende Aspekt sein, den Google in den FAQs erwähnt:

Bei Unternehmensprofilen mit einem entsprechenden Link zu sozialen Medien werden darin veröffentlichte Beiträge möglicherweise automatisch im Unternehmensprofil der Person angezeigt.

Automatische Anzeige von Social Posts: Instagram Content in der Suche

Wie auch Matt G. Southern für Search Engine Journal berichtet, zeigt Google mitunter also automatisch Social Posts der im Business-Profil verlinkten Plattformen an. Darauf weist ebenso der Social-Media-Experte Matt Navarra hin.