Er konkurriert mit ChatGPT, Google Gemini und dem Copilot: Anthropics KI-Bot Claude ist für viele User zum Go-to Tool für KI-Anwendungen im Alltagskontext avanciert. Der Bot basiert auf der gleichnamigen KI-Modellfamilie, für die das Unternehmen im Jahr 2024 die neuen Claude 3-Versionen Haiku, Sonnet und Opus vorstellte. Dank der hochleistungsfähigen Variante Claude 3.5 Haiku und stetiger Modelloptimierung kann Claude im AI-Agent-Kontext sogar schon deinen Computer bedienen und erste Aufgaben im Browser autonom ausführen.

Darüber hinaus bietet Claude Unterstützung in zahlreichen Kontexten, bei der Informationsbeschaffung im Chat, der Fotoanalyse oder der Diktatoption für Speech-to-Text-Momente. Genau solche Anwendungen können iOS User künftig noch unkomplizierter starten. Dafür sorgt ein neues Widget, das den Bot auf Smartphones prominent anzeigt.

Im App Store kannst du jetzt zur Claude App ein wichtiges Update nachvollziehen. Denn es gibt ab jetzt ein Widget für den Home Screen, den Lock Screen und Apples Today View-Bereich. Dazu erklärt das Unternehmen

[…] With the widget, you can quickly create a new chat, analyze a photo with Claude, or open Claude to dictation mode [.]