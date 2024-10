Vor allem die Echtzeitdatenanalyse – etwa mit Daten aus CSV-Dateien – wird hervorgehoben. So können laut Anthropic Marketer Kund:inneninteraktionsdaten mit Claude analysieren und als Analysegrafik anzeigen lassen. Für Sales Teams lässt sich beispielsweise eine Performance-Analyse in spezifischen Kontexten erstellen, für Entwickler:innen bieten sich Optimierungsangaben an, die Claude nach dem Upload von Performance Logs unmittelbar ausgeben kann.

[… ] When you need precise, verifiable answers from data, Claude now works more like a real data analyst. Instead of relying on abstract analysis alone, it can systematically process your data—cleaning, exploring, and analyzing it step-by-step until it reaches the correct result […],