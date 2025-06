Du kannst jetzt direkt über Bing aus Text-Prompts kurze Videos machen, ohne dafür zahlen zu müssen. Der Bing Video Creator, powered by Sora von OpenAI ist da. Damit sollen deine Vorstellungen in Sekunden zum Leben erweckt werden können. Alle User können auf den neuen KI-Videogenerator zugreifen, allerdings nur in einem bestimmten Bereich. Wir zeigen dir Beispiele aus der Kreation und demonstrieren, wie du das Tool einsetzt.

Kurz nach der Bereitstellung von OpenAIs leistungsfähigem KI-Videogenerierungs-Tool Sora für Free User bringt Microsoft eine ähnliche Option in die Bing-Umgebung. Der Tech-Konzern, der eng mit OpenAI zusammenarbeitet, stellte jüngst den Bing Video Creator vor. Dieser ist jetzt für alle Nutzer:innen verfügbar, die Bing über die App nutzen – nur nicht in China und Russland. Auf dem Desktop soll er zeitnah ebenfalls integriert werden. Bisher finden User dort nur den Verweis auf die App, samt QR Code, sowie eine Option, um aus Text-Prompts KI-Bilder zu generieren.

In der App können angemeldete Microsoft Bing User dann aus Text-Prompts kurzerhand KI-Videos erstellen. Bis zu zehn schnelle Generierungen stehen bereit (oder mehr, wenn Reward-Punkte von Bing eingesetzt werden); alle weiteren brauchen etwas länger bis zum fertigen Videoprodukt. Mit dem neuen Feature möchte Microsoft nach eigener Aussage die KI-Videogenerierung demokratisieren.

Bing Video Creator represents our efforts to democratize the power of AI video generation. We believe creativity should be effortless and accessible to help you satisfy your answer-seeking process. Whether you’re letting your imagination run wild, bringing a story to life, or looking for that perfect video to communicate what you’re thinking, Bing Video Creator puts the power of video creation at your fingertips. We’re excited to empower anyone to turn their words into wonder through an AI-generated video.