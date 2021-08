Nutzen überhaupt noch Menschen Android-Geräte mit der Version 2.3.7 („Gingerbread“) oder älter? Vermutlich werden kaum noch User diese Version auf ihrem Gerät haben, da sie bereits 2010 veröffentlicht wurde und demnach seit Jahren keine Sicherheits-Upates mehr erhält. Allerdings erklärte Google bei der I/O 2021 im Frühjahr, dass es weltweit über drei Milliarden Android-Geräte gibt. Während Android 12 in den Startlöchern steht, wird in einem Hilfedokument bei Google darauf hingewiesen, dass ab dem Herbst kein Log-in mehr bei Google-Konten über Geräte mit der der 2.3.7-Version möglich sein wird. Wer also doch noch ein so altes Gerät nutzt, sollte sich umstellen.

Ab dem 27. September wird es mit einem Gerät mit Android 2.3.7 oder einer noch älteren Version also schwierig, Google-Dienste umfassend zu nutzen. Zwar soll laut Google noch eine eingeschränkte Nutzung einiger Dienste möglich sein, wenn User im Browser bei Google eingeloggt sind. Doch im Hilfedokument heißt es konkret:

As part of our ongoing efforts to keep our users safe, Google will no longer allow sign-in on Android devices that run Android 2.3.7 or lower starting September 27, 2021. If you sign into your device after September 27, you may get username or password errors when you try to use Google products and services like Gmail, YouTube, and Maps.