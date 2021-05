Apple machts vor, Google zieht nach: Der Suchmaschinenriese verbessert den Datenschutz für User des neuen Android-12-Betriebssystems. Künftig sollen Nutzer:innen über ein Privacy Dashboard einstellen können, auf welche Informationen Apps zugreifen dürfen. Das verkündete Google auf dem digitalen I/O Event. So sollen User Apps die Berechtigung entziehen können, auf die Location, die Kamera oder das Mikrophon des Smartphones zuzugreifen. Suzanne Frey, Vice President of Engineering bei Google, erklärt:

To give people more transparancy and control we’ve cerated a new privacy dashboard, that shows you what kind of data was accessed and when. This dashboard reports from all the apps on your phone – including all of your Google apps. […] We also added an indicator which makes it clear if an app is using your camara or microphone.