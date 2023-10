Nutzer:innen des neuen Features haben beispielsweise die Möglichkeit, Untertitel und Zielgruppeneinstellungen auf der Third-Party-Plattform ihrer Wahl festzulegen. Long Form Content kann zudem mit Direct Post eingeplant werden. Potenzielle Partner:innen müssen zunächst einen Prüfprozess durchlaufen, bevor sie Zugriff auf TikToks Content Posting API erhalten.

TikTok kündigt zum Launch des Features schon bestehende Kooperationen mit verschiedenen Anbieter:innen an – darunter auch Adobe. Creator können das Direct Post Feature sowohl in Adobe Premiere Pro als auch in Adobe Express nutzen. TikTok möchte das Teilen und Erstellen von Content mit der neuen Funktion „einfacher denn je“ machen.

Deepa Subramaniam, Vice President, Creative Cloud Product Marketing bei Adobe, sieht in dem neuen Feature die Möglichkeit, Content schneller und ohne Unterbrechungen im Workflow erstellen und teilen zu können:

Now more than ever, publishing content in real-time has become a necessity, and creators of all skill levels need tools that can empower them with greater efficiency and without constraints. With the new Direct Post feature for TikTok available in Adobe Express and Premiere Pro, creators can continue to create standout content, but with increased speed and without any interruption to their creative workflows.