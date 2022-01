Die Anzahl der Möglichkeiten, mit YouTube Geld zu verdienen, ist über die Jahre deutlich angestiegen. Mittlerweile gibt es zehn verschiedene Monetarisierungsoptionen, darunter Ads, Kanalmitgliedschaften und Super Chats. Doch damit nicht genug: Mit Blick auf die Zukunft will YouTube auch die Integration von NFTs auf der Plattform in Betracht ziehen. Dies sei eine bisher unvorstellbare Möglichkeit, die Bindungen zwischen Creatorn und Zuschauer:innen zu stärken. Konkrete Details zur Umsetzung nannte Wojcicki bislang nicht. Neben YouTube zeigen auch Meta sowie Twitter Interesse an der Einbindung von NFTs. So ist es auf Twitter mittlerweile möglich, NFTs als Profilbilder einzusetzen.

Bereits im vergangenen Jahr testete YouTube verschiedene Live Shopping Features, und führte Aktionen wie das „Holiday Stream and Shop“-Event durch. 2022 rückt YouTube Live Shopping noch mehr in den Fokus und plant die Zusammenarbeit mit Creatorn ebenso wie mit der Commerce-Plattform Shopify. Auch eine mögliche Integration von Shopping in Shorts ist angedacht:

We’re investing to make YouTube the next generation of commerce. We’ve introduced a creator tagging pilot program that gives viewers the chance to browse, learn about, and shop products featured in their favorite videos. We’re also in the early phases of testing how shopping can be integrated with Shorts.