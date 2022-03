YouTube testet zeitspezifische Emoji Reactions bei Videos. Wir zeigen dir, was es mit dem Feature auf sich hat.

Manchmal reicht ein simples Daumen-hoch oder Daumen-runter als Bewertung nicht aus. Das sieht auch YouTube so und will nun die Reaktionsoptionen um zeitspezifische Emojis erweitern. Aktuell ist das Projekt laut YouTube noch in der Testphase, weswegen nur ein paar Videos und Channels das Probe-Feature zur Verfügung gestellt bekommen haben.

Neues Reaktions-Panel für YouTube-Videos

Beim Ansehen eines Videos erscheint ein separates Reaktionen-Panel nur für Emojis. Dadurch können Creator die Stimmung der Zuschauer:innen besser einschätzen und Viewer diese besser nachvollziehen. Derzeit sind als Reaktionen ein lachendes Emoji-Gesicht mit Tränen in den Augen, eines mit aufgerissenen Augen, ein rotes Herz, ein Party-Hut, die 100, ein rotes Fragezeichen, eine Glühbirne und eine schockierte Katze möglich.

© YouTube

Alles anonym

Emoji Reactions, die abgegeben werden, werden anderen Usern ohne Absender:in angezeigt. Ob das Feature in Zukunft für alle YouTube User ausgerollt wird, ist unklar.

© YouTube

Zwar bieten Facebook Live und Twitch momentan ähnliche Optionen an, die von Usern auch gern genutzt werden. Jedoch experimentiert YouTube häufig mit neuen Funktionen, die nicht immer Erfolg haben. Zuletzt wurden beispielsweise der Dislike Button versteckt und neue Live Features erprobt.

Für Content Creator könnte das Reaktions-Feature definitiv sinnvoll sein, um genauer einzuschätzen, wie Videos ankommen und ob beispielsweise ein Witz funktioniert hat.

