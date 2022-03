Über den Creator Channel lässt YouTube die Creator (und alle anderen Interessierten) regelmäßig an neuen Entwicklungen teilhaben. In dem Update dieser Woche geht es vorrangig um kommende Features für YouTube Live. Dazu gehören zum Beispiel die Einbindung von Gästen in Live Streams, neue Benachrichtigungen für User, wenn abonnierte Channel live gehen und eine Weiterleitung zu anderen Live Streams.

Das neue mobile Kollaborations-Feature „Go Live Together“ dürfte viele Creator erfreuen. Denn damit können über einen Link Gäste in den eigenen Live Stream eingeladen werden. Diese werden, wie von anderen Plattformen bekannt, auf der Hälfte des Bildschirms angezeigt. Ihre Channel-Informationen bleiben jedoch verborgen. Zudem haben Gäste keinen Zugriff auf die Analytics des Streams und erhalten keinen Teil der Einnahmen durch Pre-Roll oder Mid-Roll Ads. Laut Katherine, die im Video des Creator Channels spricht, war dies ein stark nachgefragtes Feature, das nach einer Testphase für mehr Creator ausgerollt werden soll.

Das zweite Feature nennt YouTube Live Rings. Diese zeigen Viewern an, ob ein Account derzeit live ist oder gerade war, oder ob eine Story online ist, die noch nicht angeguckt wurde. Die Ringe sollen zunächst in einigen Bereichen, im Laufe des Jahres aber auf der ganzen Plattform ausgerollt werden. Instagram User werden sich schnell an die neuen Live Rings gewöhnen, schließlich ähneln diese stark den Ringen, die auch Instagram nutzt, um anzuzeigen, dass ein Account eine Story hochgeladen hat oder live ist.

Damit sollen die Reichweite und demnach auch die Viewer-Zahlen für Live Streams und Stories auf YouTube ansteigen. Beim Klick auf ein Profilbild mit einem Live-Stream-Ring werden User direkt zum aktiven Live Stream weitergeleitet.

Hinter dem etwas sperrigen Namen Cross-Channel Live Redirects versteckt sich ein praktisches neues Feature. Katherine von Creator Insider erklärt:

Today, creators with at least a thousand subscribers can use a feature called live redirect to direct their viewers from a live stream or premier to another livestream or premier on their own channel. But they can’t send their viewers to a livestream or premier hosted on another channel. With this launch, creators with at least a thousand subscribers and no active community guidelines strikes will be able to direct their viewers to a livestream or premier hosted on a different channel.