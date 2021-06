Shorts jetzt in 23 Ländern verfügbar

Neben der zeitsparenden Maßnahme für Creator kündigte YouTube außerdem an, dass das Kurzvideoformat Shorts ab sofort in 23 Ländern verfügbar ist. Im März hatte die Plattform das TikTok-ähnliche Feature bereits für User in den USA ausgerollt. Nun ist Shorts auch für Nutzer:innen und Creator in vielen anderen Ländern verfügbar. Hierzu gehören unter anderem das Vereinigte Königreich, Kanada und weite Teile Lateinamerikas.

© YouTube

Die Möglichkeit, verschiedene Aufgaben wie das Bearbeiten der Captions bereits während des Uploads zu erledigen, ist eine hilfreiche, zeitsparende Maßnahme. Sie kann zu einem angenehmeren Workflow beitragen, da Creator nicht mehr warten müssen, bis der Upload abgeschlossen ist. Stattdessen kann die Zeit nun produktiv genutzt werden. Viele Creator dürften sich daher über das Update freuen.

Mit der Ausweitung von Shorts auf ganze 23 Länder geht YouTube einen weiteren Schritt im Konkurrenzkampf mit TikTok. Vor einem Monat kündigte die Plattform bereits an, Creatorn einen Shorts Fund von ganzen 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung zu stellen. Es bleibt abzuwarten, wann YouTube die vollständige Shorts-Version auch für User in Deutschland herausbringt.