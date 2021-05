Mehr Geld, mehr Tools, mehr Reichweite: YouTube geht in die Vollen, um das Feature Shorts attraktiver zu machen. Die Videoplattform verkündete nun, dass im Rahmen eines sogenannten Shorts Fund über 100 Millionen US-Dollar für YouTube Creator zur Verfügung gestellt werden sollen. Zusätzlich bekommen Kreative mehr Tools, mit denen sie ihre Kurzvideos freier gestalten können. YouTube erklärt:

Since Shorts is a new way to watch and create on YouTube, we’ve been taking a fresh look at what it means to monetize and reward creators for their content . We’re introducing the YouTube Shorts Fund, a $100M fund distributed over the course of 2021-2022. Anyone is eligible to participate in the fund simply by creating unique Shorts that delight the YouTube community.

Die Motivation dahinter? Die Plattform könnte mit dem Shorts Fund versuchen, prominente YouTube Creator davon zu überzeugen, ihren Content in Shorts zu posten anstatt zur Konkurrenz-App TikTok zu wechseln.

Anders als beim Partner Programm, dem üblichen Monetarisierungsprozess von YouTube, erhalten die Creator aus dem Shorts Fund Geld für genuinen Content, Engagement und Views. Die Videoplattform erklärt dieses Vorgehen wie folgt:

The Shorts Fund is the first step in our journey to build a monetization model for Shorts on YouTube. This is a top priority for us, and will take us some time to get it right. […] We’ll expand our Shorts player across more surfaces on YouTube to help people find new creators, artists and Shorts to enjoy. We will also begin to test and iterate on ads to better understand their performance.