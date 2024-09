Meta Verified kommt zu WhatsApp Business! Entdecke, wie Unternehmen ihre Authentizität stärken, sich vor Nachahmung schützen und von erweitertem Support profitieren.

Meta hat sein Verifizierungsprogramm Meta Verified inzwischen auch auf WhatsApp Business ausgeweitet. Nach der ersten Einführung für ausgewählte Märkte im Juni stellte der Konzern die Vorteile jetzt umfassend vor. Unternehmen, die WhatsApp zur Kommunikation mit Kund:innen nutzen, können damit ihre Authentizität stärken, ihre Marke schützen und von einem erweiterten Support profitieren. Dies markiert einen bedeutenden Schritt, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, die auf den direkten Kontakt mit ihren Kund:innen setzen. Nachdem Meta Verified bereits auf Instagram und Facebook zahlreiche positive Rückmeldungen für das Programm rund um den blauen Haken erhalten hat, eröffnet die Einführung auf WhatsApp Business neue Möglichkeiten der Interaktion und Vertrauensbildung.

Die Vorteile von Meta Verified für WhatsApp Business

Meta Verified bietet Unternehmen, die WhatsApp Business nutzen, fünf wesentliche Vorteile. Das Verifizierungsabzeichen stellt die Echtheit des Unternehmensprofils nach außen dar und signalisiert Kund:innen, dass sie mit dem authentischen Geschäft kommunizieren. Dies baut Vertrauen auf und stärkt die Markenbindung. Gleichzeitig sorgt der Schutz vor Nachahmung dafür, dass Unternehmen durch die Impersonation Protection proaktiv vor gefälschten Profilen geschützt werden, um ihren Ruf zu bewahren. Zudem profitieren verifizierte Unternehmen von verbessertem Support, indem sie priorisierten Zugriff auf den Meta Support erhalten – das ist besonders wertvoll, wenn WhatsApp der primäre Kommunikationskanal ist.

Weiterhin ermöglicht die individuelle Web-Präsenz, die durch Meta Verified erstellt wird, eine bessere Auffindbarkeit in Suchmaschinen, was die Online-Sichtbarkeit des Unternehmens erhöht. Schließlich bietet die Multi-Device-Unterstützung die Möglichkeit, bis zu zehn Geräte an einen Account anzuschließen. So können mehrere Mitarbeiter:innen gleichzeitig auf Kund:innenanfragen reagieren, was die Effizienz in der Kund:innenbetreuung deutlich steigert.

Auf Threads listet WhatsApp Business die fünf Hauptvorteile für Unternehmen, die Meta Verified nutzen, auf, wie folgt: