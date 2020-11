Der neue Vanish Mode lässt deine Nachrichten automatisch verschwinden, sobald sie gesehen wurden und du den Chat wieder verlässt.

Im Messenger kannst du jetzt Nachrichten verschicken, die schnell wieder verschwinden – sobald sie ihren Zweck erfüllt haben. Auch bei Instagram wird das Feature zeitnah eingeführt. Kurz nachdem ein Test Facebooks zu selbstlöschenden Nachrichten auf WhatsApp bekannt geworden war, gibt das soziale Netzwerk jetzt die Einführung des Vanish Mode bekannt. Mit einem einfachen Swipe Up können die User den Modus einschalten, um Nachrichten beim Verlassen des Chats verschwinden zu lassen.

Im Messenger schon verfügbar: Per Swipe Up in den Vanish Mode

Wenn du Nachrichten im Facebook Messenger verschwinden lassen möchtest, kannst du das nun ganz einfach über einen Swipe Up tun. Gehe dazu in einen Chat und swipe nach oben. Sobald du nochmal den Swipe Up nutzt, befindest du dich wieder im regulären Chat-Modus.

Egal, ob du Texte geschrieben hast, die du am nächsten Tag lieber nicht in deinem Chat-Verlauf sehen möchtest, oder mit fragwürdigen GIFs und Bildern jongliert hast: Der Vanish Mode erlaubt dir, deine Nachrichten ganz schnell vergessen zu machen. Immerhin texten manche User in Messaging Apps häufig spontan und manchmal auch unüberlegt.

In Bezug auf die Sicherheit bei der neuen Funktion hat Facebook einige Register gezogen. Nur User, mit denen du bei Facebook (oder Instagram) verbunden bist, können den Vanish Mode in ihrer Kommunikation nutzen. Außerdem ist das Feature als Opt-in-Funktion designt. Zusätzlich werden User, von deren Chat ein Screenshot erstellt wird, obwohl sie sich im Vanish Mode befinden, unmittelbar von Facebook darüber informiert. Zudem lassen sich andere User blockieren und auch ein Chat kann bei Facebook gemeldet werden, wenn Unsicherheit aufkommen sollte.

Der Vanish Mode im Messenger (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Facebook

Nach dem ersten Swipe Up, um den Vanish Mode zu starten, zeigt Facebook dir einen Screen an, der die Funktionsweise nochmals erklärt. Dabei werden dann auch weitere Details zum Blockieren und Melden angegeben. Aktuell ist das Feature bereits in der Messenger App in den USA und einigen weiteren Ländern verfügbar. Da Facebook es nach und nach ausrollen möchte, kommt es demnächst in weitere Regionen. Eine baldige Einführung für Instagram hat Facebook im Zuge der Zusammenführung der Instagram und Facebook Messenger ebenfalls angekündigt.