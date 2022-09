In diesem Fall integriert Twitter sogar eigens einen WhatsApp Button unter den Tweets, wie TechCrunch berichtet. Dieser soll den regulären Share Button ersetzen. Das Teilen von Tweets soll mit Kontakten, aber auch mit Gruppen möglich sein. Shirish Andhare, Director und Product Head bei Twitter India, erklärt:

Starting today, we are rolling out a new experiment exclusively in India – an important market for us. We are replacing the share icon on Tweets with the WhatsApp icon for the majority of people who use Twitter on Android in the country, so sharing their favorite or noteworthy Tweets is easy even beyond Twitter, making the experience more open, accessible, and holistic for them.