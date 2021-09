Das sogenannte Soft Block Feature bei Twitter ermöglicht es Usern, andere Nutzer:innen aus ihrer Follower-Liste zu entfernen. Dass eine derartige Funktion bald bei dem Kurznachrichtendienst zur Verfügung stehen könnte, wurde bereits vor einigen Wochen von verschiedenen Social-Media-Expert:innen vermutet.

Jetzt geht Twitter in die erste offizielle Testphase und verkündet auf der eigenen Plattform, dass das Feature Usern dabei helfen soll, mehr Kontrolle über ihr Profil zu erlangen. Weiter erklärt der Kurznachrichtendienst, dass so Nutzer:innen einfach von der Follower-Liste entfernt werden können, ohne diese gleich zu blockieren. Dies hat den Vorteil, dass die entfernten User zum einen nicht darüber informiert werden, dass sie aus der Community ausgeschlossen wurden. Zum anderen können die Nutzer:innen Spam oder Fake Accounts ganz einfach aus ihrer Followerschaft verbannen. Twitter schreibt in dem Tweet:

We’re making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them. To remove a follower, go to your profile and click ‚Followers‘, then click the three dot icon and select ‚Remove this follower‘.