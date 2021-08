Jetzt zieht auch Twitter nach: Nachdem der Log-in bei vielen Social Apps bereits mit Google und Apple ID möglich ist, können User sich nun auch ganz einfach damit bei der Kurznachrichtenplattform anmelden. Das verkündete der Social-Konzern jetzt über die eigene Plattform:

Sign on with ease and start scrolling your timeline. Now, when you log in or sign up to join the conversation on Twitter, you have the option to use: ▪️ Your Google Account on the app and on web ▪️ Or your Apple ID on iOS, and soon on web pic.twitter.com/Nf56H1ghmY

Damit Nutzer:innen die neue Log-in-Option in Betreib nehmen können, müssen sie die Twitter App auf die neuste Version updaten.

Neben dem neuen Anmeldeverfahren gibt Twitter auch bekannt, dass der Kurznachrichtendienst ab sofort mit der Associated Press (AP) und Reuters zusammenarbeitet. Der Grund hierfür: Die Plattform möchte den Usern verlässliche Inhalte bieten. Twitter erklärt:

We are committed to making sure that when people come to Twitter to see what’s happening, they are able to easily find reliable information. Twitter will be able to expand the scale and increase the speed of our efforts to provide timely, authoritative context across the wide range of global topics and conversations that happen on Twitter every day.